SAVARD, Micheline



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 15 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Micheline Savard, conjointe de monsieur Doris Marcotte et fille de feu monsieur René Savard et de feu madame Gisèle Paradis. Elle demeurait à Portneuf. Madame Savard laisse dans le deuil, outre son conjoint bien-aimé, son fils Daniel (Céline Perreault); ses petits-enfants: Thaïma et Logan; les enfants et petits-enfants de son conjoint: Dominic (Marjolaine Michaud-Grimard) et Joanie (Cédric Dupuis), Elliot et Emrick; son frère Gilles (Sylvie Tousignant) et sa sœur Ginette; sa tante Jacqueline Savard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte: feu Jean-Guy (feu Micheline Garceau), feu Louisette (feu Jean-Guy Piché), Jacques (Éliane Thibault), Renée, feu Claude (feu Barbara Gallant), Yvon, (Micheline Morasse), feu Raynald (Pierrette Vallé), feu Ghislain (Nicole Pineault), Michèle (Roger Blais), Ginette (André Germain), Serge (Francine Rochette) et Gaétan (Johanne Germain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond et le personnel du CLSC de Portneuf pour leur aide si précieuse, leur humanisme et les bons soins prodigués.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/