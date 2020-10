DUFOUR, Thérèse



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 19 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Dufour, épouse de feu monsieur Lucien Asselin. Née à Québec, le 2 octobre 1932, elle était la fille de feu dame Alice Bouchard et de feu monsieur Martial Dufour. Elle demeurait à Québec.La mise en terre des cendres aura lieu dans l'intimité. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Michel Roy), Pierre, Mario (Sylvie); ses petits-enfants: Laurent, Sophie, Judith; tous les membres des familles Dufour et Asselin, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille remercie son médecin la Dre Suzanne Thibault, Sandra Giroux, infirmière du CLSC Limoilou et Nathalie Belleau infirmière podologique pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de