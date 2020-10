CHEVANEL, Gaétan



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gaétan Chevanel, décédé le 21 septembre 2020, entouré de l'amour des siens à son domicile à l'âge de 70 ans, époux de madame Murielle Carrier. Il était le fils de madame Fernande Verret et de feu monsieur Antonio Chevanel. Outre son épouse tant aimée, madame Murielle Carrier, il laisse dans le deuil sa mère: dame Fernande Verret; ses filles: Valérie (Pierre Brassard) et Julie (Martin Bouchard); ses petits-enfants: Charlotte, Willie, Mathis, Justin et Rébecca; sa belle-mère: Solange Carrier Racine (feu Jean-Paul Racine); sa sœur et ses frères: Gisèle (Jacques Patry), feu Pierre et Denis (Diane Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: Colette (feu Eddy Whalen), feu Monique, Jacques, Suzanne (André Gilbert), Michèle (André Turgeon), Ginette (André Langelier) et Pierre; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, amis et anciens collègues de travail. Malgré la douleur que laisse le départ trop tôt de Gaétan, il continuera d'exister au plus profond de nos cœurs par de doux souvenirs. Selon sa volonté, monsieur Chevanel ne sera pas exposé. Monsieur Chevanel a été confié aux bons soins duLa famille recevra les condoléancesde 12h à 14h àà la salle 1.La famille désire remercier tout le personnel du CLSC La Source de Charlesbourg et tout particulièrement au Docteure Élyse Roy et à l'infirmière Marie-Ève Drouin, ainsi que sa belle-sœur Suzanne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 Avenue du Président-Kennedy, Montréal, QC H3A 3S5. Pour rendre hommage à monsieur Gaétan Chevanel, vous pouvez visiter notre site internet:www.dignitequebec.com