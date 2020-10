POULIN, Françoise Bolduc



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 9 septembre 2020, est décédée madame Françoise Bolduc, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Poulin, fille de feu madame Germaine Picard et de feu monsieur Georges Bolduc. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Alice (Vic McNabb), Alexandre (Delhia Rehberg), Georgette (Jean-Paul Delisle), Pauline (William Cooper), Rachel et Cécile-Émilienne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin.L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel du CHSLD Domaine St-Dominique, pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigué à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Québec, Téléphone : 418 694-9316, Courriel : info@lauberiviere.org Site web: www.lauberiviere.org.