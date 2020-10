SAVARD, Thérèse Marcotte



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 23 septembre 2020, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Thérèse Marcotte, épouse de feu monsieur André Savard. Elle demeurait Saint-Basile. En raison de la pandémie actuelle, il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances etet de là, au cimetière de Saint-Basile. Madame Marcotte laisse dans le deuil sa belle-soeur Noëlla Michaud Marcotte, ainsi que tous les membres de la famille Savard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement ses fidèles voisins Nicole Trépanier et Réal Leclerc. Robert et Carolle tiennent à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Casimir pour leur professionnalisme, empathie et les excellents soins prodigués ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca