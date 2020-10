JACQUES, Fernand



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 14 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Fernand Jacques, époux de Mme Marielle Deblois. Il était le fils de feu Joseph Jacques et de feu Palmyre Giroux. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 2 octobre 2020 de 19h à 21h, le samedi 3 octobre 2020 de 9h à 10h30.et de là au cimetière Sainte-Anne. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe: Marielle Deblois, ses enfants: Alain (Anne-Marie Julien) et Jean-Yves (Diane Laplante); ses petits-enfants: Karen (Dominic Jacques), Audrey (Nicolas Simard), Brandon (Laurence Villardier), Noémie (Annie-Claude Larouche) et Abby; ses arrière-petits-enfants: William, Antoine, Megan et Raphaëlle; ses frères et sœurs: feu Roland (Géraldine Giguère), feu Edgar (Monique Pelletier), feu Rose-Annette (feu Jean-Paul Bisson) et Noël (Suzanne Meunier); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Évelyne (feu Wilfrid Mathieu), Aline (feu Jean-Marie Pigeon), feu Bibiane (feu Wallace Veilleux), Edgar (Éveline Côté), Muriella (feu Victor Gilbert), feu Edmond (Yvette Gagnon), Wilfrid (Gaétane Girard), André (Nicole Bernier), Alexandre (Lucille Lavoie), Élise et feu Louiselle. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie, notamment Andrée et Sophie pour leur dévouement et leur présence ainsi que la responsable de l'établissement et petite-fille de Fernand, Karen Jacques. Dons suggérés: La société Alzheimer Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/ Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus: Fabrique de Sainte-Marie