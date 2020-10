GIRARD, Gisèle Lachance



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Gisèle Lachance, fille de feu Antonio Lachance et de feu Bernadette Jacques et l'épouse de feu Gilles Girard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy Girard (Marise), Marc Girard (Susan), ses petits-enfants : François Girard (Amelie), Alexandre Girard (Melissa), Jennifer Pong (Darren), Kari Vink (Darcy), Matthew Cundy, Julie Desjardins (Louis-Philippe) et Robert Desjardins, ses arrière-petits-enfants : Tyler, Sophie, Emily, Coralie, Camille, Isaac et Eliott, ses sœurs : feu Lucienne Lachance, feu Lise Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement Dr Jessica Fournier, Dr Kathleen Lemieux et leurs équipes pour tous les soins prodigués. La famille vous accueillera au complexede 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.