AUGER, Lise Paquet



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 31 août 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lise Paquet, fille de feu dame Rose-Aimée Bussières et de feu monsieur Raymond Paquet et l'épouse de monsieur Gaston Auger. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Paquet laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Gaston Auger, ses enfants: Raymonde Auger (Bruno Gagné) et Dany Auger (Mireille Michaud); ses petits-enfants: Alexandra (Tommy Hovington), Maxime (Joanie Houde) et Cédrik; son arrière-petit-fils Zachary; ses frères et soeurs de la famille Paquet: Réjean (Nicole Defoy), Marcel (Claire Laroche), Pierre (Françine Beaupré), feu Michel (Jeanne-D'Arc Angers), feu Madeleine (Sylvain Gaumont), Jacques (Marie-France Banville), André (Diane Lamothe) et Suzanne (André Goulet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Auger: feu André (feu Jeannette Julien), feu Jean-Paul, feu Fernande (feu François Durand), Benoit (Madeleine Marois), feu Jeannine (feu Gérard Julien), feu Denise, Georges-Émile, Gilles (Lise Martin), feu Raymonde, Gérard (Réjeanne Fournier) et Marcel (Thérèse Frenette); ses filleuls: Sylvain Auger, Yannick Paquet et Vincent Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 2ième étage, soins palliatifs, de l'Hôpital du Saint-Sacrement, pour les bons soins et leur humanisme. Madame Paquet ne sera pas exposée. Il n'y aura pas de condoléances.Les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca.