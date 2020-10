TARDIF, Agathe Carrier



Au CHSLD Sainte-Marie, le 26 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Agathe Carrier, épouse de feu Patrice Tardif, fille de feu Henri Carrier et feu Bernadette Bégin. Elle demeurait à Vallée-Jonction.La direction de la célébration a été confiée à laElle était la sœur de: feu Françoise (feu Renault Béliveau), feu Gisèle (feu Noël Breton) et Rachel (feu Gaëtan Guay). Elle était la belle-sœur de feu Marius (feu Jacqueline Doyon), feu Victor (feu Blandine Lagueux, Madeleine Lachance), feu Jean-Marie (feu Marie-Paule Fortin), feu Ernest (feu Rollande Bellegarde), Antonin (feu Jacqueline Meunier), feu Gemma, Laurent-Paul (Madeleine Chalifoux), feu André (Thelma McDermott), Denis (feu Germaine Mercier, Michelle Audet), François-Régis (Marie-Paule Daraiche) et Abbé Germain. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/