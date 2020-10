BOUFFARD PELLETIER, Angèle



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 septembre 2020, à l'âge de 82 ans et 5 mois est décédée madame Angèle Bouffard, épouse de feu monsieur Léonard Pelletier. Fille de feu dame Emma Hunter et de feu monsieur Albert Bouffard, elle demeurait à Saint-Marcel de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (France Bernier), Gertrude (Bruno Brochu), Yves et Gaétane (Lionel Moultoux); ses petits-enfants: Lloyd et Alexandra Bernier Pelletier; Éric (Vanessa Laverdière), Danny (Karine Ourtani) et Annick Lacroix (Alex Doyon); Kevin (Karina Boucher Blanchet), Mélissa (Mathieu Domingue-Trempe) et Stéphanie Charland (Kevin Savard); ses arrière-petits-enfants: Léonie, Lexi, Amélia et Hayden. Sont également affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Mgr Deschênes de Montmagny ainsi qu'au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins reçus.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Marcel de L'Islet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec).Des formulaires sont disponibles auprès de la résidence funéraire.