CHABOT, Lucette Blouin



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 13 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Lucette Blouin, épouse de monsieur Jean-Charles Chabot, fille de feu Rodolphe Blouin et de feu Marie-Jeanne Tremblay ainsi que sa deuxième maman feu Marguerite Ruel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Charles; ses enfants: Denis (Anne Pelletier) et Jacques (Catarina Montes Dominguez); ses petits-enfants: Mathieu et Marc-Antoine; ses frères et sœurs: feu Arthur (Marie-Marthe Gosselin), feu Lorenzo (Murielle Papillon), Engelbert (Hélène Deblois) et Gaétan (Lise Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot: feu Joseph (Georgette Thivierge), Gonzague (Corine Blouin), Robert (Lucienne Blouin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère: Noëlla (Raymond Gosselin), Solange (Maxime Blouin), Jeanne d'Arc et Jean-Marie (Irma Lapointe), sans oublier ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot: Gérard (Marguerite Vézina), Bernard (Marie-Claire Pouliot), Henri (Gisèle Laliberté), Alphonse (Pauline Blouin), Mathurin, Raymond, Paul-Émile (Madeleine Blouin), Yvon (Denise Ferland), Marguerite (feu Camille Mercier), Rose (Charles Plante), Rollande (Bernard Moreau) et Thérèse (Roberto Bellanté).