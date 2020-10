ROUTHIER, Thérèse Couture



À Lévis, le 28 septembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé madame Thérèse Couture, épouse de monsieur feu Gérard Routhier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette, Hélène (Carol Plamondon), Diane (Pierre Labonté), feu Claudette, Carole, Rachel (Sylvain Côté) et Carmen; ses petits-enfants : Philippe Auger (Karine Desmeules), David Côté (Sabrina Thibault), Yann Labonté (Marianne Belleau-Morasse), Alexis Henry, Serina Cayouette et Nathan Cayouette; ses arrière-petits-fils : Elliot et Billy; sa soeur et ses belles-soeurs : feu Béatrice Couture (feu Benoît Brochu), feu Thérèse Routhier, feu Noëlla Routhier, feu Jacqueline Routhier, Laurette Routhier (feu Georges Fillion), feu Rosaire Routhier (feu Raymonde Hébert), Pierrette Routhier (feu Marcel Ouellet), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la direction et le personnel de la Résidence Précieux Sang pour tous les soins, l'attention et l'accueil offert à notre mère et à notre famille. La famille vous accueillera au complexele mercredi 7 octobre 2020 de 9h à 10h30.L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie.