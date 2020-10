GIGUÈRE, Christiane Pouliot



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Christiane Giguère, épouse de monsieur Fernand Pouliot. Née à Ste-Famille I.O., le 2 août 1944, elle était la fille de feu dame Irma Vaillancourt et de feu monsieur Joseph-Xavier Giguère. Elle demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 13 h à 14 hLes cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Giguère laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Vincent Drouin), Chantal (Michel Langevin), Ghislain (Isabelle Carrier); ses petits-enfants: Jean-Gabriel Gosselin, Roxanne Drouin, Elodie Drouin, Olivier Gosselin, Rebecca Gosselin, Jacob Pouliot et Coralie Pouliot; ses frères, sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: feu Juliette (feu Arthur Deblois), feu Rosaire (feu Aline Simard), Marie-Paule (feu Roland Blouin), Mariette (feu Paul-Eugène Deblois), feu Yolande (feu Lucien Blouin), feu Emilienne (feu Fernando Drouin), Jeannine (feu Alfred Bouchard), feu Léandre (Gertrude Lemelin), Julien, Gaétan (feu Réjeanne Pouliot), Georgette (Ferdinand Pouliot), feu Marc (Jeannine Tremblay), Yvan (feu Claudette Lachance); de la famille Pouliot: feu Jeannette (feu Marc Gauthier), Françoise (feu Ferdinand Turcotte), feu André (feu Mariette Rouleau), feu Yvon (Denise Blouin), feu Jean-Guy (feu Françoise Lemelin), feu Colette (feu Roger Lacroix), Laurent (Claudette Curodeau), Pauline (feu Jacques Leblond), feu Marthe (feu René Turcotte), feu Léo, Raynald (Claudette Langlois), feu Yvette (Jean-Louis Lachance), Marcel (Ginette Gallien), Marielle (Jean-Paul Leclerc), Charles (Henriette Duchesne), Nicole (René Plante), Jacques, Francine (Jean-Paul Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le Dr Vincent Laroche, son équipe et tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Cancer. Les funérailles sont sous la direction de