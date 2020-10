TRÉPANIER, Jeannine Turcotte



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 22 septembre 2020, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Jeannine Turcotte, épouse de feu monsieur René-Paul Trépanier. Elle demeurait à Donnacona. En raison des circonstances il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Madame Turcotte sera déposée au Columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Elle a été confiée auMadame Turcotte laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Denis, Michel et Gilles; ses petits-enfants et arrière-petits- enfants: Dahlia (William et Samuel), Naomie, Anaël (Simon et James), Léa (Maëva, Bethany et Leslie), Alex, Émilie (Alicia et Mégan), Daphnée (Charlie), et Mélissa (Elliott). Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Madeleine (feu Florent Paquet), feu Raymond (feu Louisette Tanguay); feu Marcel Trépanier (Marie Trépanier), feu Gaston (Claudette Flamand), Ghislain (Elise Simard), feu Géraldine (feu Charles Marion), feu Jacqueline (Onorius Thériault), feu Léonce (Elisabeth Plumb). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P5.