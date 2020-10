ST-PIERRE, Julienne Rioux



Au centre d'hébergement Vigi Santé de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 14 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Julienne Rioux, épouse de feu monsieur Roland St-Pierre. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le dimanche 4 octobre à compter de 10h au centre commémoratifMadame Rioux laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Sylvianne Couture), Carole (Jacques Aubé), Sylvain (Josée Gravel) et Bruno; ses petits-enfants: Marie-Christine, Olivier, Annick, Marilyn, Stéphanie et Ian; ses arrière-petits-enfants: Nolan, Kylie, Zachary, Coralie et Anthony; sa sœur Murielle; ses belles-sœurs: Thérèse Roussel (feu Wilfrid St-Pierre), Pauline Rousseau (feu Dominique Rioux) et Nicole Dubeau (feu Jean-Yves Rioux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu: Andrée (feu Lucien Sauriol), Gilbert (feu Gertrude Rodrigue), Diane (feu Guildo Soucy), Céline (feu Conrad Parent) et Gabriel. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Vigi Santé de Saint-Augustin-de-Desmaures pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des bénévoles de la Vigi Saint-Augustin, téléphone : 418-871-1232 poste 102