CHOUINARD, Jeannette St-Pierre



À la Résidence Côté Jardins, le 11 mai 2020, à l'âge de 104 ans, est décédée dame Jeannette St-Pierre, épouse de feu monsieur Léon Chouinard, fille de feu dame Maria Grondin et de feu monsieur Maxime St-Pierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Elle était la mère de: Jean-Charles (Denise Gagnon), feu Jacqueline, Raymond (Gaétane Massicotte), feu Roger (Guylaine Chabot) et Gilbert (Josette Gauthier). Elle laisse également dans le deuil; ses petits-fils: Éric (Annie Chicoine) et Alain (Isabelle Leblanc); ses arrière-petits-enfants: Hugo, Jacob, Olivier, Léo et Jeanne. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Léonard (feu Marie-Paule Caron), feu Louis-Omer, feu Julien (feu Philomène Leclerc), feu Romuald (feu Jeannette Dubé), feu Émile (feu Rita Bernier), feu Léopoldine (feu Luc Labbé), feu Colette (feu Henri-Louis Caron), feu Marielle (feu Philippe Bernier), feu Achile (feu Rachel Fortin), Noël (feu Gilberte Caron) et de la famille Chouinard: feu Léopoldine (feu Odilon Fournier et feu Adalbert Pelletier), feu Albert (feu Marie-Ange Ouellet), feu Lucienne Régina, feu Rodolphe (feu Yvonne Moreau), feu Irène- Lucie, feu Luc (Pierrette Malenfant), feu Eugénie-Corinne et feu Simonne-Yvette. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à la Docteur O'Reily ainsi qu'à l'ensemble du personnel dévoué et la direction de la résidence Côté Jardins (3e étage Montagne) pour leurs attentions, leur soutien et les excellents soins.