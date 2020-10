PARENT, Louis



À Hôpital Laval (IUCPQ), après une longue bataille contre le cancer, est décédé le 14 septembre 2020 à l'âge de 78 ans, Monsieur Louis Parent, époux de madame Gisèle Bédard, fils de feu madame Hélène Godbout et de feu monsieur André Parent. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles: Marie-France et Suzanne; son petit-fils Nicolas; ses sœurs et son frère: Françoise, feu Madeleine (Henry) et feu Jacques (Nicole); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu André (Micheline), feu Pierrette (feu Michel), Michel (Lorraine), Réjean (Nicole); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à 13 h à la Sacristie. Les cendres seront ensuite déposées au cimetière de St-Charles-Borromée. Un remerciement spécial à toute l'équipe du CLSC de la Capitale Nationale pour la qualité des soins apportés à monsieur Parent à son domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, téléphone: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca.