MARTINEAU, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gilles Martineau, fils de feu monsieur Roland Martineau et de feu madame Mariette Verret. Il demeurait à Stoneham.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Richard (Pauline Rodrigue), Gaétan, Judy, Line (André Roy), Jacques (Monique Deubelbeiss); ses neveux, nièces: Catherine et Frédéric Rodrigue Martineau, Audrey et Olivier Martineau, Pierre-Alexis et Séléna Roy, Emma Jane Martineau; ainsi que ses cousins, cousines et autres ami(e)s. Il est allé rejoindre son neveu Yannick Gagnon et ses parents. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs au CHU de Québec pour leur dévouement et les soins prodigués avec humanité et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui vous tient à coeur.