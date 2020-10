AUCOIN, Stella Drolet



Au CHSLD de St-Augustin, le 3 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé notre petite maman d'amour Stella Aucoin, épouse de feu Marcel Drolet. Elle était la fille de feu dame Donalda Déraspe et de feu monsieur Joseph Aucoin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle lundi 5 octobre 2020 de midi à 14 h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Giffard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis et Hélène (Marc Legaré); ses petits-enfants : Sylvio Drolet (Émilie St-Pierre), Maxime Drolet (Laurence Richard), Clovis Drolet (Ariane Lacombe), Noémie Drolet (Anthony Brochu), Miguel Drolet, Rosalie Legaré; son arrière-petit-fils adoré Bébé Lorenzo; ses sœurs et ses beaux-frères : Noëlla (Jean-Guy Décote), Bernadette (feu Marcel Leblanc), René (Doris Morin), Cécile Thorne (feu Edwin Aucoin), de la famille Drolet : André (Doris Beaudet), Jean-Claude (Rachel Mercier), Murielle (Clément Boudreault), Pauline Lortie (feu Alfred) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre plusieurs membres de sa famille, ainsi que de sa belle-famille. Nous tenons à remercier du fond du cœur la Dre Jacinthe Lambert et son équipe des soins palliatifs de L'IUSMQ ainsi que la Dre Louise Coté et tout le personnel de CHSLD de St-Augustin pour votre dévouement et vos soins attentionnés à l'égard de notre belle Stella. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, Tél. : 418-663-5155, Site: www.fondationcervo.com ou à la Fondation du cancer du sein du Québec, Site : www.rubanrose.org, Tél. : 1-877-990-7171.Les Funérailles sont sous la direction de :