PAYEUR, Marie-Blanche



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 23 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marie-Blanche Payeur, fille de feu madame Bernadette Lambert et de feu monsieur Joseph Payeur. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères: Clément (Marcelle Farrell) et Égide; sa belle-sœur Céline Thériault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères: Gérard, Aurèle, Émile, Laurent et sa sœur Marie-Rose.où la famille recevra les condoléances dans la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 h. L'inhumation se fera au cimetière Ste-Brigitte de Laval. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué au confort de madame Payeur que ce soit à l'Hôpital St-Sacrement et à la Résidence La Beauportoise par leur présence auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des Offrandes de messes où à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.org .