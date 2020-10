ROBERGE, Gilles



C'est avec énormément de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Roberge. Il nous a quittés le 11 septembre 2020, au Centre d'Hébergement Charlesbourg, à l'âge de 72 ans. Né à Québec, le 14 août 1948, il était le fils de feu dame Jeanne Paquet et de feu monsieur Magella Roberge. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Outre son épouse Jocelyne, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascale et Vincent (Valérie Gélinas); ses petits-enfants : Jérémy et Marilou; son frère Denis et sa sœur Sylvie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis : Danielle (Danielle Séguin), Céline (Jacques Montpas), France (Gilbert Dupont), Gilles (Graziella Sozio); sa belle-mère Normande Pelletier; ses grands amis : Georges Morin (Ginette Morin) et Marcel St-Arnaud (Alberte Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àLes cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. La famille remercie tout le personnel du CRCEO et du CLSC Orléans pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333.Les Funérailles sont sous la direction de :