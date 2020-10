HARVEY, Bruno-Pierre



À Québec, le 6 septembre 2020, à l'âge de 28 ans, nous a quittés Bruno-Pierre Harvey, il était le fils de monsieur Bruno Harvey et de feu dame Sonia Boudreault et il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.Bruno-Pierre Harvey laisse dans le deuil son père: Bruno Harvey (feu Sonia Boudreault); sa sœur: Stéphanie (Olivier Fillion); sa filleule: Vicky Fillion; ses neveux: Antoine et Pierre-Alexandre Fillion; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La direction des funérailles a été confiée à la