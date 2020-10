CAUCHON, Pierre



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Pierre Cauchon, survenu à Québec le 22 avril 2020. Il était le fils de feu Rose Langlais et de feu René Cauchon. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléances lL'inhumation des cendres de M. Cauchon se fera tout de suite après vers 14h45. Il laisse dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des amis très chers. Il est allé rejoindre son frère cadet Guy Cauchon décédé avant lui. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à la Résidence Côté Jardins Inc. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Épilepsie, section de Québec, 1411 boulevard Père-Lelièvre, Québec (QC) G1M 1N7, téléphone: 418 524-8752.https://www.epilepsiequebec.com/WebSites/Epilepsie/Medias/Formulaire_de_dons.pdf