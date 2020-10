MORNEAU, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 septembre 2020, à l'âge de 60 ans est décédée madame Nicole Morneau, fille de Bernadette Miville (1918-1990) et de Rosaire Morneau (1919-2010). Native de Saint-Pamphile, elle demeurait à Québec. Elle était la sœur de: Laurent (1947-2003), Hervé (France Paradis), Denis (Diane Anctil), Florence (Michel Marcotte), Monique (Jacques Pelletier) et Lucie (Mario Blais). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Nelson, Patrick et Jasmin (Laurent), Vicky et Yan (Hervé), Jean-François et Marie-Ève (Denis), Michaël et Mathieu (Florence), Pascal, Nicolas et Jérôme (Monique); ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et de très chers amis(es). Un remerciement particulier au docteur Lauréanne Goulet-Plamondon. En respect de la volonté de Nicole, il n'y aura pas de cérémonie funéraire.