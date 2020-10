CARRIER, André



Entouré des siens, à la Résidence Côté Jardins, le 27 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Carrier, époux de madame Inette Cantin. Il était le fils de feu Pierre Carrier et de feu Béatrice Croteau. Il demeurait à Wendake et autrefois à Saint-Jean-Chrysôstome. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Linda (Normand Picard), feu Sandra; son petit-fils Ian Picard (Laurie Villeneuve); son frère et sa soeur: Raymond Carrier (Marie-Paule Gosselin), feu Hélène Carrier (Roger Lepennec); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu André Cantin (Jacqueline Cadoret), feu Clément Cantin (Évelyne Royer), Nicole Cantin (feu Herman White), Bernard Cantin (Lily Gagnon) et feu Mario Cantin; ses filleuls: Stéphane Carrier et Jason White; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 9h30 à 11h00.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation sociale. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 25 personnes, les membres de la famille ayant priorité. Si vous désirez assister à la cérémonie sans vous déplacer, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://https://funeraweb.tv le 3 octobre à 11h00. La famille tient à remercier le Dr Audrey Monnier pour les bons soins prodigués et tout le personnel du 3e étage Côté Château pour le côté humain des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Côté Jardins ou à la Société Alzheimer (https://www.alzheimerchap. qc.ca/). Des formulaires seront disponibles au salon.