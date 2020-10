CLOUTIER, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Claudette Cloutier, conjointe de monsieur Yvan Nadeau. Elle était la fille de feu dame Simone Doyer et de feu monsieur Roméo Cloutier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et soutien de tous les instants Yvan; ses fils: André Ouellet (Annie Bélisle), François Ouellet (Julie Dion), Serge Ouellet (Manon Dubuc); ses petits-enfants: David, Sabrina, Roxanne, Michael, Maxime, Jean-Christophe; ses arrière-petits-enfants: Benjamin et Frédérique. Elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint: Chantal Nadeau (Gilles), Sonia Nadeau (Carl), Gabriel Nadeau (Martine) et Samuel Nadeau (Marie-Ève); les petits-enfants de la famille Nadeau: Maribelle, Sara-Maude, Sébastien, Olivier, Éléonore, Éli-Jannes et Abigaël; le frère de Yvan Nadeau et ami de Claudette Cloutier: Gilles et Pauline. Elle laisse également dans le deuil son frère préféré Marcel Cloutier et sa conjointe et amie de longue date, Jacqueline, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant des centres hospitaliers de Saint-François d'Assise et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, téléphone: 418-524-2626.