LEFEBVRE, Normand



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 6 septembre 2020, à l'âge de 69 ans et 5 mois, est décédé monsieur Normand Lefebvre, époux de madame Francine Méthot, fils de feu madame Rolande Tessier et de feu monsieur Berchmans Lefebvre. Il demeurait à Stoneham.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son frère Gilles (Nicole Picard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Méthot: Gisèle (Robert Falardeau), Robert (Danielle Létourneau), Jean-Pierre et Sylvie; sa filleule Julie (Michel Vachon); ses neveux et nièces: Nathalie, Daniel, Simon, Jean-Philippe, Alexandre, Jean-Sébastien, Karine, Daniel, Marie-Claude, Isabelle, Geneviève, Andrée-Anne, Christian et David-Luc; ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint ses frères Robert et Jean-Guy (Louise Roy).