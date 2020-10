À l’heure des choix déchirants

Alors que l’alcool coule encore à flots et que les festivités vont bon train à Tampa, Julien BriseBois est de retour au boulot depuis mardi matin. Le directeur général du Lightning n’a pas trop le choix. Il a un repêchage à préparer et quelques décisions déchirantes à prendre.

• À lire aussi: Son souhait exaucé 19 ans plus tard

• À lire aussi: Journée de célébration à Tampa Bay

• À lire aussi: Une bague comme recrue

« Notre propriétaire [Jeff Vinik] m’a dit que ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour me virer de bord. Je lui ai répondu que ça avait été la même chose en 2015, quand nous avions perdu en six matchs [en finale] contre les Blackhawks. Au moins, cette fois-ci, on a gagné. »

En raison du gel du plafond salarial, qui devrait demeurer à 81,5 M$ pour quelques saisons, BriseBois n’aura d’autre choix que de couper les ponts avec certains des joueurs qui ont aidé son équipe à gagner la coupe Stanley. De son propre aveu, ce sera émotionnellement difficile.

« Si je pouvais garder la même équipe, je le ferais, a-t-il assuré. Mais ce sera impossible. »

Sergachev, l’une des priorités

D’abord, en raison de l’augmentation de salaire d’Andrei Vasilevskiy. À compter de la saison prochaine (2020-2021), le Russe verra son impact sur la masse salariale passer de 3,5 M$ à 9,5 M$.

Puis, BriseBois souhaite absolument renouveler les ententes de Mikhail Sergachev, d’Anthony Cirelli et d’Erik Cernak, trois joueurs âgés de 22 et 23 ans qui deviendront joueurs autonomes avec restriction au cours des prochains jours.

« Ils sont ma priorité. Ce sont de jeunes joueurs qui n’ont pas encore atteint leur plein potentiel et qui, dans l’avenir, nous permettront de nous maintenir parmi les équipes de tête », a expliqué le directeur général du Lightning à l’auteur de ces lignes.

Selon le site CapFriendly, l’enveloppe salariale du Lightning se situe présentement à 76,16 M$, ce qui représente une mince marge de manœuvre de 5,33 M$.

« Des joueurs devront quitter », a-t-il laissé tomber, non sans peine.

Yanni Gourde (5,16 M$ par année/5 ans), Tyler Johnson (5 M$ par année/4 ans) et Alex Killorn (4,5 M$ par année/3 ans) sont les candidats sous contrat les plus susceptibles de changer d’adresse. Le seul hic, c’est que les deux premiers ont une clause complète de non-échange, alors que le troisième en possède une partielle. Un défi de plus pour BriseBois.

Stamkos sur la bonne voie

Par ailleurs, il semble que les nouvelles soient encourageantes dans le cas de Steven Stamkos. BriseBois a assuré que son capitaine devrait être de retour en pleine santé pour le début de la prochaine saison. Si saison il y a, bien sûr.

« Il s’en va rencontrer un spécialiste la semaine prochaine. Pour sa réadaptation, on parle de semaines, non de mois », a-t-il précisé.

Durant la phase 2 du protocole de retour au jeu, Stamkos aurait souffert de ce qui semble être une blessure de compensation à la suite de la hernie sportive qui lui avait valu une visite chez le chirurgien au début de mars et dont il était complètement rétabli.

« Steven a refusé de sortir de la bulle, a révélé BriseBois. Il voulait apporter sa contribution sur la glace et hors de la patinoire. On a donc fait de la télémédecine. Finalement, il a aggravé sa situation. »

Cela ne l’a pas empêché de marquer un but important et d’assurer du leadership par sa présence.