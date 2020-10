LORTIE, Jeanne-D'Arc



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 28 août 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Lortie, épouse de feu monsieur Philippe Fontaine. Elle était la fille de feu madame Blanche Chamberland et de feu monsieur Joseph Lortie. Elle demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles, 1460, Boul. Wilfrid-Hamel à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Élise Roy), feu Lucienne (feu Maurice St-Laurent), feu Rosaire (feu Madeleine Claise), Émilienne (Raymond St-Pierre), feu Madeleine, feu Émilien (feu Fernande Marois), feu Jean-Paul, Gérard ( Pauline Thibault); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.