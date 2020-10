GOSSELIN, Rita



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 septembre 2020, à l'âge de 91 ans et dix mois est décédée madame Rita Gosselin. Elle était l'épouse de feu Léopold Bergeron et la fille de feu madame Alice Loranger et de feu monsieur Ernest Gosselin. Elle demeurait à Saint-Antoine-de-Tilly.et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. Les obsèques ont été confiées àElle laisse dans le deuil sa fille: Lyne (Yvon Nadeau) et ses petits-enfants: Dominic, Philippe (Laïla Roy Chatigny), Rachel (Keven Bélanger); ainsi que leur père Nelson Ward; Sont également affectés par son décès, son frère Jean-Paul (Liliane Audet), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille adresse de profonds remerciements au propriétaire Marco Leclerc (Julie Desrochers) ainsi qu'au personnel "du Jardin des Ainés de Saint-Édouard de Lotbinière" pour leurs bons soins, leur soutien et l'expression de leur chaleur humaine. Merci de transmettre vos condoléances via le site Internet Harmonia (section avis de décès) www.harmonia.ca