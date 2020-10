GINGRAS, Georgette



Au Centre d'hébergement Saint-Dominique, le 4 septembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Georgette Gingras, fille de feu Joseph Gingras et de feu Clarilda Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Pierrette (feu Irénée Trudel), Madeleine (Roger Garon), feu Raymond (Jeannine Durand), Monique (feu Raoul Roy), Jean-Pierre (Colette Couture) et Mariette (feu Jacques Roy), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur et ses frères : Jeanne d'Arc (Georges Durand), Roland, Jean-Paul (Colette St-Laurent) et Roger. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Domaine Saint-Dominique pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.