CÔTÉ, Cyril



À l'image de sa vie, en douceur et discrètement, le 27 septembre 2020, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur Cyril Côté, époux de madame Lisette Gaulin, fils de feu madame Rose-Hélène Carbonneau et de feu monsieur Alexandre Côté.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Frédéric (Anne-Renée Raymond) et Marie-Chantal (Alain Bégin); ses petits-enfants Noémie Coté (Olivier Gauvin) et Démi Bégin; ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Jean Rhéaume), feu Aline (feu Roch St-Hilaire), feu Guy (Jeannine Boulette), feu Françoise (feu Marcel Cadrin), feu Pauline (Normand Boivin), Marie-Thérèse sscm, Benoît (Monique Gosselin), Alice (Jacques Moreau), Gérard (Gyslaine Lavoie), Jacques (Rita Bolduc), Jacqueline (feu Ronald Guillemette) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaulin: Diane, feu Jean (Monique Richard), Luc (Louise Gilbert) et Philippe; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s dont Yvonne, Paul, Jean-Claude, Claude, Céline et Suzanne. Sa bonté laisse également dans le deuil de nombreuses amies sscm d'ici et d'Argentine ainsi que sa protégée Zaïda Galarza (Rut et Yan). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.