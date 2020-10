Arrestations d’Octobre 70: le PLQ bloque une motion exigeant des excuses d’Ottawa

Les libéraux à Québec ont refusé le dépôt d’une motion appuyée par l’ensemble des autres partis à l’Assemblée nationale exigeant des excuses du premier ministre Justin Trudeau pour la vague d’arrestations en Octobre 70.

Le PLQ a refusé son consentement pour adopter la motion présentée par le Parti québécois.

Le libellé se lisait ainsi:

«Que l’Assemblée nationale souligne qu’il y a 50 ans, en octobre 1970, pas moins de 497 Québécoises et Québécois ont été injustement arrêtés et emprisonnés, et 36 000 personnes ont fait l’objet d’une perquisition abusive en raison de leur allégeance politique indépendantiste.

Qu’elle demande des excuses officielles de la part du premier ministre du Canada, ainsi que l’ouverture complète des archives de toutes les institutions fédérales impliquées dans ces tristes événements, et ce, afin de faire, une fois pour toutes, la lumière sur cette période trouble de notre histoire.»

En point de presse par la suite, la cheffe libérale Dominique Anglade a fait valoir que la motion ne répondait à la vision de son parti concernant les événements. La vague d’arrestations, a-t-elle fait valoir, a été précédée par des attentats à la bombe, puis par l’enlèvement de James Cross et Pierre Laporte.

Ce dernier était un ministre libéral dans le gouvernement de Robert Bourassa.

Plus de détails suivront...