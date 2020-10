LÉTOURNEAU, Michel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 septembre 2020, à l'âge de 74 ans et 3 mois, est décédé monsieur Michel Létourneau, époux de madame Lise Beaumont, fils de feu madame Rose-Anna Giguère et de feu monsieur Alphonse Létourneau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Jérémy Bérubé), Luc (Cindy Rodrigue); ses petits-enfants: Simon, Maxime, Raphaël, Leyla et Mathieu; ses frères et sœurs: Gisèle, Carmelle (Gilles Vaillancourt), Louise, Robert (Lucette Morin), François (France Villeneuve), Claire (Jean-Guy Cyr); ses belles-sœurs: Normande Boissinot (feu Jean-Claude Létourneau), Claudette Morin (feu Jacques Létourneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Nous désirons remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et tout spécialement la docteure Vicky Plante pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.org