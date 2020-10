BROCHU, Monique



Telles que ses dernières volontés, à sa maison du quartier St-Rodrigue où elle a passé pratiquement toute sa vie, est décédée le 30 août 2020, madame Monique Brochu, tendre épouse de monsieur Antony Paré, fille de feu Bertha Beaulieu et de feu Joseph Omer Brochu.lieu de son mariage il y a 50 ans et de toutes les célébrations qu'elle a vécues au fil des années. La famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils bien-aimé Stéphane ainsi que sa conjointe Josée Côté, ses trois petits trésors: Benjamin, Maripier et Laurence Paré; sa nièce Sylvie Brochu qu'elle considérait comme sa fille ainsi que son conjoint Normand Picard, ses belles-sœurs: Doris Gendron et Gertrude Déry. Elle laisse aussi dans le deuil des neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que des amis proches. Elle veille maintenant sur nous aux côtés de ses parents adorés, son frère Jean-Claude et sa sœur Ghislaine.