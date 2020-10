GARNEAU, Jean-Marc



Au CHU Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mars 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Garneau, conjoint de feu dame Bertha Dallaire, fils de feu dame Anne-Marie Duchesne et de feu monsieur Philippe Garneau. Il demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 16h etLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, feu Gérard (Gisèle Simard), Louise (Egide Cloutier), Diane (feu Réjean Landry, Paul-Émile Pageau), Laurette (Serge Levesque), feu Hélène (Emilien Lafond), Mario (Hélène Dallaire), feu Jeannine; les membres de la famille Dallaire; ses oncles et ses tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dre Lauréanne Goulet, au Dre Anne Paquette, au CLSC La Source, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et de L'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.