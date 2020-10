GINGRAS, Colette Renaud



Au centre d'hébergement de St-Raymond, le 24 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Colette Renaud épouse de monsieur Léo Gingras et fille de feu monsieur Pierre A. Renaud et de feu madame Alexina Linteau. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Renaud laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Annick (Marc-André Roy); ses petits-enfants : Anthony Roy et Adam Roy; ses frères et sœurs de la famille Renaud : feu Marthe (feu Roger Dussault), feu Berthe (feu Francis O'Farrell), feu Claude (feu Louise Lapierre), feu Gérard (feu Madeleine Jobin), feu Gilles (feu Henriette Bailey) et feu Jean-Yves (feu Suzanne Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : Jean-Louis (Marcelle Lavoie), René (Gisèle Matte), Marcel (Monique Caron), Denise (Roger Lachance), feu Fernand (feu Jeannette Lauzon), feu Claude (feu Marielle Veillette), feu Benoit (feu Madeleine Couture), feu Annette (feu Clément Morin) et feu Monique (feu Réal Grondin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de St-Raymond pour les excellents soins qu'ils lui ont prodigués, leur dévouement et l'amour qu'ils ont pour leur résidents ainsi que tout le soutien qu'ils lui ont fourni durant les dernières années.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.