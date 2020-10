Cowansville: Trois arrestations après l'agression d'un jeune de 13 ans

Trois arrestations ont été effectuées après la violente agression d’un adolescent de 13 ans, lundi matin, sur les terrains de l'école Massey-Vanier, à Cowansville, en Montérégie.

• À lire aussi: Cowansville: un ado de 13 ans agressé dans un boisé voisin de son école secondaire

Deux mineurs et un jeune adulte ont été arrêtés. Deux d’entre eux auraient pris à partie la victime alors que le troisième filmait la scène.

Les trois suspects auraient été remis en liberté sous promesse de comparaître.

Rappel des faits ̧

Le jeune de 13 ans avait été invité à un rendez-vous dans un boisé par une connaissance âgée de 18 ans. La victime ignorait que d’autres jeunes s'y trouveraient.

Sur la vidéo, dont TVA Nouvelles a obtenu une copie, on peut les entendre inciter la victime à se battre avec l'individu.

La bagarre a semblé déplaire à l'un des spectateurs qu'on entend dire: «c'est de la merde. Est-ce que je vais devoir m'en mêler?»

C'est malheureusement ce qu'il va faire alors que le garçon de 13 ans tente de se rendre en classe.

Âgé de 16 ans, du haut de ses 6 pieds et 6 pouces, il va rattraper la victime pour le projeter au sol et lui asséner 15 coups de poing et quatre coups de pied.