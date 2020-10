GODIN, Laurent



À Québec, le 6 août 2020, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédé monsieur Laurent Godin, fils de feu monsieur Wilfrid Godin et de feu madame Nellie Douville. Natif de Les Écureuils, il demeurait à Québec.la famille vous accueillerade 9h à 10h30 pour un moment de reconnaissance à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Godin laisse dans le deuil ses fils: Michel (Ginette Lavoie), Gaston (Lise Côté), Eddy (Francine Defoy) Denis (Odette Davidson) et Jean (Monique Desjardins); ses sept petits-enfants: Moya, Isabelle, Hélène, Marianne, Jean-Sébastien, David, Charles et onze arrière-petits-enfants; sa sœur Réjeanne et son beau-frère René Légaré (Adrienne Dubuc), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, au fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8. Info@fondation-iucpq.orgTéléphone : 418-656-4999