De l’importance d’entretenir sa santé

Je vous écris en riposte à celle qui vous écrit ce matin en croyant détenir la vérité sur l’obligation qu’on a de visiter son médecin sur une base régulière à partir de 65 ans. Je n’abonde absolument pas dans son sens. J’ai 72 ans. Je suis et je me sens en excellente santé parce que j’ai adopté une hygiène de vie qui donne les résultats escomptés.

À tous les jours, je marche environ une heure, dehors de préférence, mais je ne cours plus rendue à 72 ans. Je mange de manière responsable, autrement dit je suis raisonnable dans mes choix d’alimentation et de consommation. Oui je m’accorde des petits débordements occasionnels, mais je garde la forme.

Je me suis procuré une montre intelligente, ce qui augmente ma motivation à bien faire. Je demeure informé sur ce qui se passe dans l’actualité, car oui, ça fait partie de la santé. Et je fais aussi des jeux pour conserver mes facultés cérébrales alertes.

Je ne prends aucun médicament puisque je n’en ai absolument pas besoin. Je ne fais ni haute, ni basse pression artérielle et je ne fais pas de cholestérol ni de diabète. Je n’abuse pas du dodo mais je m’assure de dormir suffisamment pour retrouver mon énergie le lendemain. Si les gens se disent : » Eh là, elle est donc chanceuse cette personne ! » Je leur répondrai que je me la fais ma chance grâce au comportement que j’ai adopté. Ça me sert bien, car je suis ainsi en mesure d’aider mon amoureux de mari, qui lui, est affligé de plusieurs maladies qui requièrent des visites médicales assidues.

En terminant, je veux vous rassurer, car je ne suis pas allergique aux médecins, loin de là, car nous avons un médecin de famille depuis plus de 30 ans. Mais je le visite comme un bon vin...avec modération.

Dan

Je pense que cette personne avait raison de dire qu’une visite annuelle chez son médecin est la recommandation faite à toute personne qui a atteint 65 ans pour éviter les mauvaises surprises. Et ça me semble ce que vous faites. Là où moi aussi je diverge d’opinion avec elle, c’est qu’on n’est pas obligatoirement malade rendu à 65 ans. L’hygiène de vie que vous avez adoptée vous met certainement à l’abri. Mais il ne faut pas oublier d’ajouter que certains, comme vous et moi je pense, sommes dotés d’un bon capital génétique par rapport à d’autres. Ce qui est une chance vous avouerez !