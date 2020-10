De l’urgence de refaire société

Face à la montée de la deuxième vague de la COVID-19, il faut agir plus et mieux. Hier, j’écrivais sur l’urgence pour le gouvernement Legault de communiquer enfin ses messages avec clarté, concision, cohérence et conviction.

La seconde urgence, complémentaire, relève de nous. Nous devons apprendre à refaire société. Je dis « refaire » parce qu’au printemps, nous nous sommes morcelés sourdement.

Le discours politique divisait notre société en deux réalités faussement étrangères. D’un côté, l’hécatombe dans les CHSLD de Montréal. De l’autre, « la communauté » et les régions, nettement moins affectées par le virus.

Ils sont nous

Or, les milliers de femmes et d’hommes morts seuls dans des CHSLD ou résidences privées faisaient partie de « la communauté ». Ils faisaient partie de nous.

Dans la deuxième vague, la COVID-19 frappe à travers toute « la communauté ». Comprendrons-nous maintenant l’urgence de se comporter comme les membres d’une seule société – chacun responsable de sa propre protection et de celle des autres, où et quels qu’ils soient ?

Protéger, c’est réduire nos contacts, porter le masque, garder nos distances, etc. La recette est connue. S’agit de l’appliquer. Pour vrai. Dans ce « nous » à refaire, les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à contracter la COVID-19.

Sans en être trop malades eux-mêmes, ils sont néanmoins de redoutables vecteurs potentiels de contagion auprès de personnes de tous âges à la santé plus fragile. On le voit partout dans le monde.

Avant-garde

Pour cette raison vitale, les plus jeunes doivent se placer à l’avant-garde du combat contre le virus en respectant enfin les consignes le temps que ça prendra. Refaire société, c’est ça aussi.

Si les jeunes générations peuvent prendre la rue par centaines de milliers pour l’environnement, c’est qu’ils sont capables de se mobiliser pour autre chose qu’eux-mêmes. De fait, c’est vrai de toutes les époques.

Que l’on se mobilise, ensemble. Sinon, d’ici quelques semaines, nous serons tous dans la merde, ensemble...