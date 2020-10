FONTAINE GOURGUE, Cécile



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 septembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Cécile Fontaine, épouse de feu monsieur Léo Gourgue. Elle était la fille de feu dame Alexina Couture et de feu monsieur Godfroi Fontaine. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (François Prince) et Francine (Robert Rousseau); ses petits-enfants: Jonathan (Chantal Cadieux) et Frédéric Prince; André (Christal Dawn Beaupré), Sara et Denise Rousseau (Steven Paquet); ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ ses frères et ses sœurs, ainsi les membres des familles Fontaine et Gourgue, ses neveux et ses nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Marie-Fitzbach de L'Islet pour leur présence et les bons soins apportés.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi 2 octobre 2020 de 19h à 21h, samedi 3 octobre 2020, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.