BOURGET, Sylvio J.



À Québec, le 23 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens, monsieur Sylvio J. Bourget, agronome. Il était l'époux de madame Rita Couture et le fils de feu Darius Bourget et de feu Marie Nolin.Il a eu une vie pleine et active, et une carrière à la hauteur de ses aspirations. Il a d'abord obtenu un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval en 1950, avant de poursuivre ses études en sciences des sols à l'Université du Wisconsin où il a obtenu une maîtrise en sciences en 1950 et un doctorat en 1953, au très jeune âge de 23 ans. Il a alors débuté une carrière de chercheur à l'institut national des sols à Ottawa. Il y travailla pendant 8 ans. Il devint ensuite professeur titulaire à la Faculté d'agronomie de l'Université Laval (6 ans) avant de prendre la direction et de développer la station de recherche d'Agriculture Canada à Québec jusqu'à sa retraite en 1990. Par la suite, il a été conseiller volontaire pour SACO (Service d'assistance canadienne aux organismes) et Consultant scientifique pour l'ACDI (Agence canadienne de développement international). Ces deux fonctions l'amenèrent à accomplir plusieurs missions dans divers pays. Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles, et ses quatorze petits-enfants : Bernard (Lucie Rousseau, et Charlotte, Florence et Antoine), André (Jocelyne MacMillan et Gabriel, Rachelle, Daniel, Geneviève et Madeleine), Sylvie (Terry Woroniak, Jessika et Vanessa) et Lucie (Stéphane Fortin et Caroline, Isabelle, Marie-Pier et Alexandra); son arrière-petite-fille : Marianne, fille de Charlotte; ses belles-sœurs : Madeleine et Janine Couture (feu Jean-Claude Simard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Léopold (feu Béatrice Boissinot), feu Marie-Claire (feu Émilien Cantin), feu Fernando (feu Simone Boutin), feu Gérard, feu Lionel, feu Antoinette (feu Gérard Anger) et de feu Georgette (feu Benoit Noël). Il értait également le beau-frère des membres de la famille Couture : feu Ovila (feu Cécile Body), feu Noëlla (feu Jean-Paul Body), feu Maurice (Denise Body), feu Lauréat (feu Thérèse Roy) et de feu Huguette. La famille tient à exprimer sa reconnaissance au personnel dévoué et attentionné du Domaine Saint-Dominique où il résidait, et ses remerciements pour les bons soins reçus à l'hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec- Université Laval, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec),G1V 4G5, https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons.Nous attendrons de pouvoir assembler en toute sécurité ceux qui souhaitent lui rendre hommage et une belle cérémonie pour célébrer sa vie sera organisée dans le futur. Un autre avis sera alors publié annonçant la cérémonie. Entre temps, vous pouvez témoigner vos sympathies sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives www.coopfuneraire2rives.com ou par courriel à l'adresse suivante : celebrationsjbourget@gmail.com. Grâce à cette information, nous dresserons une liste des gens que nous informerons personnellement de la date et du lieu de la cérémonie à venir. Si vous connaissez quelqu'un qui voudrait être informé de son décès, n'hésitez pas à nous transmettre ses coordonnées (adresse courriel, notamment). Nous communiquerons avec lui et ajouterons son nom à la liste s'il/elle le désire. Merci de votre soutien.