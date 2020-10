ROY, Jeanne D'Arc Rousseau



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 3 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Rousseau, épouse de monsieur Mauril Roy. Elle était la fille de feu dame Ilda St-Pierre et feu monsieur Elphège Rousseau. Elle demeurait à Québec.Elle fut confiée auElle laisse dans le deuil, outre son époux Mauril; ses enfants: Yvon (Lucie Moffet), Jean (Renée Tremblay), Christiane et Denis (Josée Vaillancourt); ses petits-enfants: Émilie, Audrey et Éric Roy, Charles Tremblay Roy, Julian Keywan, Gabriel et Antoine Roy; ses deux arrière-petits-enfants: Elliott Vallières et Adrien Rochette; ses frères et soeurs: feu Sarto, feu Jean-Paul, feu Maurice, feu Laurette et Gervaise Rousseau Trépanier; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: Jean-Claude, Angèle, Jacques, Claudette, Dolorès, Gaston, Solange, Gertrude, Bertrand, Ginette, feu Jacinthe et Francine ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.