COUTURE, Thérèse Joli-Cœur



À Montréal, le 22 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Joli-Cœur, épouse de feu monsieur Murray Couture Sr, fille de feu Achille Joli-Cœur et de feu Marie-Paule Langelier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Murray Couture Jr, Hélène Couture (Claude Choquet), André Couture, Julie Couture (Victor Salvaggio), Martin Couture (Marie-Lise Andrade); ses petits-enfants : Alexandre Couture (Caroline Robitaille), Ariane Couture, Oscar Couture, Victor Fleury-Couture, Charlotte Fleury-Couture (Bobby Robichaud), Alice Couture, Louis Couture, Konrad Couture-Howell, Adrienne Couture (Daniel Cerulli), Olivier Couture, Tristan Couture, Estelle-Rose Couture, Pénélope St-Germain et Alexandre St-Germain, son arrière-petite-fille Olivia Couture, sans oublier la mère d'Alexandre et d'Ariane : Dr Odette Blouin, la mère d'Oscar : Jacqueline Aubé, la mère de Victor et Charlotte : Hélène Fleury, la mère d'Alice et Louis : Anne Delisle, père de Konrad et Adrienne : Lorne Howell, la mère d'Olivier, Tristan et Estelle-Rose : Julie Turcotte, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier L'équipe du Westmount One, particulièrement l'infirmière en chef Flo, ainsi que les merveilleuses accompagnatrices; Gladys Parayao, Lucille Ramo et Syrine Marie Conopio pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La famille recevra les condoléances le jeudi 8 octobre de 15h à 17h et de 19h à 21h via Zoom. Le lien Zoom sera disponible sur le site internet du complexe funéraire Lépine Cloutier / Athos, le 6 octobre 2020(https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM (Service de neurologie, l'unité des Troubles du Mouvement André-Barbeau), 465, rue McGill, bureau 800, Montréal, Québec, H2Y 2H1,https://fondationduchum.com/