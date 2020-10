SAMSON, Gilbert



Au CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, le 25 septembre 2020, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gilbert Samson, fils de feu monsieur Philippe Samson et feu madame Marie-Jeanne Aubé, et l'époux de madame Diane Asselin. Il demeurait à Lévis, originaire de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à laÉdouard Trahan et fils Inc.2700 ave RoyaleSt-Charles-de-Bellechassesamedi le 3 octobre 2020 de 14 h à 15 h 55,et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse adorée: madame Diane Asselin, ses enfants: Nathalie (Stéphane Chalut), Raymond (Jennifer Priedite); ses trois petits-enfants: Jessica (Patrick Gilbert), Camille et Ludovic; aes frères et sœurs: Gérard (Lorraine Chabot), feu Rose-Hélène (Léonard Picard, Gertrude Bisson), feu Noëlla (feu Marcel Latulippe), feu Raymond, feu Maurice et feu Lucille; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Asselin: Réjeanne (Yvon Bissonnette), Claudette (feu Georges Bélanger, Herman Asselin), feu Céline (feu Rodrigue Asselin), Renée (Paul Labrecque), Gaétane (Yvon Aubé), Murielle (André Rousseau), et feu Élisabeth (Robert Vermette, Madeleine Roy), neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du Cancer, Centre régional de Québec, 190 rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. La famille tient à remercier le personnel du CRCEO et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre père. La direction des funérailles a été confiée à laÉdouard Trahan et fils Inc.Pour tout renseignement (418) 887-3000 - (418) 835-5329Fax (418) 887-5030Pour l'envoi de messagede sympathie par internet :www.residencetrahanetfils.com