LACHANCE, Yvonne Ferland



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 24 août 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Yvonne Lachance, épouse de feu monsieur Alphonse Ferland. Née à St-Laurent I.O., le 7 juillet 1922, elle était la fille de feu dame Alphonsine Gendreau et de feu monsieur Fénélon Lachance. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées auprès de ses parents au cimetière de St-Laurent I.O. Elle laisse dans le deuil sa fille Diane Hainse; son précieux petit-fils Simon Ruel; sa petite compagne des derniers mois Cashew; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Noël (Françoise Gariépy), Régine (Daniel Lessard), Aline (feu François Pouliot), feu Gérard (Lucille Gagnon), feu Raymond (Hélène Michaud), feu Thérèse (Jean-Paul Leclerc), feu Alexandre (feu Rolande Lessard), feu Lorenzo (feu Jeanne d'Arc Thivierge), feu François, feu Jeanne d'Arc (feu Léo Tremblay); de la famille Ferland: Denise (feu Aimé Giroux), feu Marguerite, feu Julienne (feu Georges Boissonneault), feu Juliette (feu Charles-Henri Galibois), feu Pauline (feu Roland Fleury), feu Paul (feu Lorette Sansfaçon), feu Georges-Henri (feu Irène Verret), feu Cécile (feu Jean-Louis Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, la famille demande des promesses de lecture de messes. Les funérailles sont sous la direction de