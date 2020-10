PELLETIER CHOUINARD, Yvonne



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2020, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédée dame Yvonne Pelletier, épouse de monsieur Marc-André Chouinard. Fille de feu dame Bernadette Deschênes et de feu monsieur J-Alexis Pelletier, elle demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Outre son époux Marc-André, elle laisse dans le deuil ses enfants: Robin, Line (Guy Prévost), Josée (Simon Leblanc), ses petits-enfants: Mylène Prévost, Mathieu (Vincent Yelle) et Synthia Leblanc. Ses arrière-petits-enfants: William, Kathalya et Antony. Elle était la sœur de: feu Émilie (feu Florent Chouinard), Blanche (feu Odilon Morneau), Colette (Romuald Leblanc), feu Rollande, Jeanne D'Arc, Lucette (feu Léonard Favreau), Pierrette (feu Marcel Brochu), feu Yvon (Ida Pelletier), Marcel (Denise Pelletier), Jacques, André (Ghislaine Arsenault); De la famille Chouinard, elle était la belle-sœur de: feu Jean-Paul, feu Odilon (feu Rose Beaulieu; feu Catherine Fortin), feu Lucette (feu Josephel Cloutier), feu Camille (feu Lewis Migneault), feu Aurèle (feu Cécile Gagnon), feu Yvon (feu Régina Chassé), feu Florent (feu Émilie Pelletier), feu Henri-Ange, feu Gilberte (feu Jean-Paul Chouinard), feu Fernand (Irène Denis), feu Louis-George (Diane Provost). Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, à Francine Fortin, à Marie-Claude Bois, au Dre Lyne Paré et à Lisette Fortin pour leur présence et leur dévouement. Notre reconnaissance également au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires sont disponibles auprès de la résidence funéraire.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 12h à 13h45.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Sainte- Perpétue.