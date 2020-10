MARCOTTE, Evelyne



À son domicile, le 10 septembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, Evelyne Marcotte, épouse de monsieur Jaouad Ouadghiri, fille de feu monsieur Joseph Marcotte et de feu madame Thérèse Drapeau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien Belval (Maud Lambert) et Valérie Belval; sa petite-fille qu'elle aimait plus que tout Sarah-Ève Leblanc; sa sœur Renée et son frère Yves; ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Ouadghiri: Abdel Salam Ouadghiri (Sylvie Vidal et leurs 6 enfants); ses enfants de sa famille d'accueil: Julie Couture, Stéphanie Couture et Maxime Boivin; son fidèle ami Pierre Després, ses nièces: Andrey Lavallée, Andréanne Lavallée (Mathieu Dufour et leurs filles Ophélie et Marion), son oncle Alexandre Drapeau et sa tante Paule Drapeau; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe du CSSS qui l'a accompagnée durant les deux dernières années. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Canada. https://www.parkinson.ca/fr/ La famille vous accueillera auà compter de 9h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation sociale. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorités. Si vous désirez assister à la cérémonie sans vous déplacer, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://https://funeraweb.tv le 4 octobre dès 11h.