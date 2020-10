LECLERC, Claude



Au CHSLD Saint-Brigid's Home, le 5 septembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Claude Leclerc, conjoint de madame Claire Bouchard, fils de feu madame Antoinette Moreau et de feu monsieur Herménégilde Leclerc. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auL'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. Outre sa conjointe Claire, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jean-Louis, feu Françoise (feu Pierre Belleau), feu Liliane (feu Yvan Déchène), feu Marcel (Raymonde Turmel), feu Jacques, Andrée (Denys Gaumond), Guy (Julienne Turmel), Benoît (feu Magella Careau), feu Michelle (feu Paul-André Emond), Micheline (feu Ghislain Savoie), feu Claudette et Carolle (Vital Landry); ses 2 belles-sœurs et son beau-frère de la famille Bouchard : Ginette (Claude Poulin) et Martine. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD saint-Brigid's Home pour les bons et soins et leur grand dévouement.